هدوء وترقب يسود القطاع الغربي من جنوب لبنان..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في جنوب لبنان بوقوع حدث أمني بالقرب من وادي هونين، حيث يتصاعد الدخان من تلك الناحية، وهي على الجهة التي تطل مباشرة على كريات شمونة.

وأشار مراسل العالم الی سلسلة واسعة من الاعتداءات الاسرائيلية التي طاولت العديد من القرى، مؤکداً ان أبرزها کانت العملية التي طاولت المدخل الجنوبي لمدينة صيدا واغتيال القائد الأمني الميداني في حركة حماس سامر الحاج ومرافقيه.

وأوضح أن الطيران الحربي الإسرائيلي دائم التحليق في أجواء المنطقة الجنوبية بشكل عام، حيث أنه يخرق جدار الصوت بين الفينة والأخرى في محاولة منه لتخويف الناس والمواطنين.

وشدد مراسل العالم أن هذه المحاولات، تعكس حجم الهلع والتخبط الإسرائيلي في انتظار الرد الموعود من قبل جبهة المقاومة وإيران على اعتداءاته الأخيرة في الضاحية الجنوبية وطهران.