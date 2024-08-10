الدكتور الدقران: جثث مذبحة حي الدرج وصلت متفحمة+فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة لأكثر من 11 شهرا، حيث ارتكب مجزرة جديدة فجر اليوم السبت في منطقة الدرج شمالي القطاع. وأفاد الدقران بأن المجزرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وأوضح الدقران أن الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى المعمداني كانوا في حالة مروعة، حيث كانت معظم الجثث مقطعة الأطراف أو متفحمة بسبب اشتعال النيران فيها. وأضاف أن الإصابات التي وصلت إلى المستشفى كانت خطيرة جدا، بما في ذلك إصابات في الرأس والصدر، وأن العديد من المصابين كانوا من الأطفال والنساء والمصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر في مدرسة الإيواء.

وأشار الدقران إلى أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار المفروض منذ بداية العدوان، مما يجعل من الصعب استقبال هذا العدد الكبير من المصابين والشهداء. وأكد أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف صعبة للغاية، حيث تضطر إلى المفاضلة بين المصابين في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن منهم.

وتابع: أن جيش الاحتلال دمر معظم سيارات الإسعاف، مما جعل نقل المصابين إلى المستشفيات أمرا بالغ الصعوبة، حيث تم نقل العديد من الإصابات بواسطة سيارات المدنيين وعربات تجرها الحيوانات.

وأكد الدقران أن جيش الاحتلال يسعى إلى تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، حيث أخرج أكثر من 25 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان، مما يفاقم من معاناة الفلسطينيين ويزيد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمصابين.