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بهذه الكلمات..السيد السيستاني يدين مجزرة حي الدرج بغزة

بهذه الكلمات..السيد السيستاني يدين مجزرة حي الدرج بغزة
السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب أية الله السيد علي السيستاني بيانا أدان فيه المجزرة الاسرائيلية المروعة بحي الدرج في غزة والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين إثر استهداف مدرسة للنازحين.

العالم - العراق

وفي ما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"مجزرة كبرى في قطاع غزة الأبية باستهداف من تؤويهم من النازحين والمشرَّدين، أدّت الى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح، في جريمة مروعة تضاف الى سلسلة جرائمه المتواصلة منذ ما يزيد على عشرة أشهر.

وقد اشتملت في المدة الأخيرة على عمليات اغتيال غادرة استهدفت قيادات بارزة في مقاومة الاحتلال وأدّت إلى استشهاد عدد منهم، وقد خرق بها سيادة عدد من دول المنطقة، وزادت بذلك مخاطر وقوع مصادمات كبرى فيها تتسبب لو حدثت ـ لا سمح الله ـ في نتائج كارثية على مختلف دول هذه المنطقة وشعوبها.
إن الكلمات لتقصر عن إدانة هذه الجرائم النكراء التي باءت بآثامها وحوش بشرية تجرّدوا من كل القيم الإنسانية والمبادئ السامية، ومن المؤسف أنهم يحظون بدعم غير محدود من عدد من الدول الكبرى يمنع من أن تطبق عليهم القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
إننا ندعو العالم ـ مرة أخرى ـ للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم، كما ندعو الشعوب الإسلامية - خاصة - الى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة العزيزة وتقديم مزيد من العون إلى أهلها الكرام.


ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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