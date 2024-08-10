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عمليات استباقية للقوات الامنية العراقية لتأمين الزيارة الأربعينية

عمليات استباقية للقوات الامنية العراقية لتأمين الزيارة الأربعينية
السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن"القطاعات الأمنية بدأت بالاستحضارات منذ الاول من صفر، وارسال القوات الأمنية الى مقتربات محافظة كربلاء المقدسة وطريق الزائرين، والخطط مستمرة لتوزيع القطاعات العسكرية"، مشيراً الى أن "الخطة الأمنية من المهم أن تبدأ بعمل استباقي وجهد استخباري، اعتماداً على الجهود الفنية والاستخبارية وعمليات استباقية بكل المحاور".

العالم - العراق

قال اللواء تحسين الخفاجي، أن" الخطة الأمنية مركزها محافظة كربلاء المقدسة، ولكن هناك خططاً استباقية وضغطاً على المجاميع الإرهابية في مناطق أخرى مثل ديالى والأنبار وغرب نينوى وفي بغداد، وهذا كله ينعكس أمنياً على زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)"، لافتاً الى أن "القوات الأمنية لا يختصر عملها على حماية الزائرين، وإنما تقدم الارشادات التوعوية في مجال النقل والمراقبة الجوية والجهد الفني والاستخباري، وتم توفير طائرات للإسعاف الجوي، وهذا يتطور عاماً بعد آخر من خلال الاستفادة من الأعوام السابقة، وهذا العام مميز بإضافة طرق وتقديم الخدمات، ونأمل بأن يكون مميزاً بالعمل النوعي".

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