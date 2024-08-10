جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حماس بغزة

العالم _ فلسطين



وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان إن "طائرات حربية إسرائيلية هاجمت مساء أمس الجمعة بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية، وليد السوسي، وهو ناشط في الجناح العسكري لحماس، وكان يشغل منصب رئيس قسم في جهاز الأمن العام لحماس".

ويواصل جيش الكيان الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث قصف السبت أيضا مدرسة “التابعين”، مما خلف استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص.

وذكر الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا مدرسة التابعين بلغت قرابة 100 شهيد و54 جريحا، مشيرا إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة يعانون من حروق وبتر.

وتابع: "هناك مفقودون وضحايا عثر عليهم أشلاء جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين".

ولجأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى المدارس في غزة، التي توقف معظمها عن العمل منذ بدء الحرب قبل 10 أشهر.