مصادر اسرائيلية: الأردن ستمكن 'إسرائيل' من صد أي هجوم بأجوائها

العالم _ الاردن



وذكرت القناة أنه على الرغم من أن "المملكة الهاشمية تعلن في وسائل الإعلام أنها لن تسمح باستخدام الأجواء الأردنية تحت أي ظرف من الظروف ولأي طرف كان إلا أن الوضع يبدو مختلفا في المحادثات المغلقة" حسب قولها.



ونقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤول في العاصمة الأردنية، عمان، لم يشأ الكشف عن هويته، اليوم السبت تأكيده، "أننا سنسمح لإسرائيل بصد الهجوم الإيراني في مجالنا الجوي" حسب تعبيرها.



وأضاف المسؤول الأردني: "إن ذلك ينبع من مصلحة أمنية وهذه هي السياسة، مثلما ساعد الأردن إسرائيل في أبريل/ نيسان على وقف الهجوم الإيراني. وهو في نهاية المطاف حليف للولايات المتحدة".

وكان الأردن أعلن أنه لن يسمح بمرور أية صواريخ أو طائرات مسيرة في أجوائه، معتبراً أن هذا سيكون انتهاكاً للسيادة الأردنية، ومؤكداً أنه لن يقبل بأن يكون ساحة لأية صراعات في المنطقة.



ونفى مصدر عسكري أردني أن يكون قد تم السماح للطيران الإسرائيلي باستخدام أجواء المملكة، وقال المصدر في حديث لــ"عربي21" إن "الأردن لن يسمح للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أراضيه أو أجوائه للتصدي لأي هجمات قادمة من إيران".



ولفت المصدر إلى أن جميع ما يشاع عن سماح عمان لـ"تل أبيب" باستخدام الأجواء الأردنية للتصدي لأي مقذوف قادم من إيران أو حلفائها غير صحيح.



وفي ذات السياق، نفى موقع "هلا إف إم" التابع للقوات المسلحة الأردنية تقريرا تحدث عن سماح عمان للاحتلال باستخدام أجوائها.



وذكر الموقع نقلا عن مصدر مسؤول في القوات المسلحة، أن الأردن "لن يسمح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة".



وتابع: "القوات المسلحة أوضحت غير مرة، أنها لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء المملكة الأردنية الهاشمية مسرحاً لأي جهة".



وكانت عمان أعلنت رسميا أنها تصدت لصواريخ ومسيرات إيرانية، عبرت أجواءها في إطار رد طهران على قصف الاحتلال للقنصلية الإيرانية في دمشق، التي استشهد فيها عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري والمستشارين العسكريين.