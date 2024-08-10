تداعيات إختيار السنوار خلفا للشهيد هنية على كيان الإحتلال

العالم – العين الإسرائيلية

ويرصد برنامج"العين الاسرائيلية"، تداعيات إختيار القائد يحيى سنوار خلفا للشهيد اسماعيل هنية في قيادة حماس على كيان الإحتلال الذي يضرب حاليا أخماسا لأسداس وسؤال ماذا بعد هذا الاختيار؟!

ويناقش البرنامج موضوع اختيار السنوار على رأس حركة حماس الذي أفقد من يد الاحتلال القدرة على زرع الانقسامات داخل الحركة لأن السنوار- كما يقول محلل في الإعلام العبري- شخصية قيادية جامعة.

وفيما يتعلق بسبب الصدمة الإسرائيلية لاختيار السنوار لقيادة حماس والتي ما زالت تثير الكثير من التساؤلات في ظل هذه الصدمة، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي سامر كركي أن اختيار القائد السنوار هو أساس في اللعبة النفسية السيكولوجية التي يتقنها محور المقاومة واتقنها الفلسطينيون في غزة بشكل واضح، وهو المتمرس الذي خبر الإسرائيليين في السجن وخبر الإسرائيليين قدراته المخابراتية الامنية كقيادي للطوفان اساسا في السابع من اكتوبر 2023، لذلك هو عالم بالواقع الميداني اللوجستي التقني على الأرض وهو الذي سيكون المفاوض السياسي على طاولة المفاوضات عن طريق ممثليه او مندوبيه أمام الاسرائيليين.

ولفت كركي إلى أن السنوار سيعجز الإسرائيليين عن فك شيفرفته، وتفكيك السنوار، وكيف سيدير العملية ميدانيا لان اي شيء ميداني سيصل في النهاية الى باب التفاوض مع الاسرائيليين.

وتطرق البرنامج لكيان الاحتلال الاسرائيلي الذي يعيش مرارة انتظار رد ايران وحزب الله واليمن والكل يستغفر، فيما الاقتصاد الاسرائيلي ينزف يوميا وتتضرر مصالحه وليس أمام الاسرائيليين الى الجلوس والانتظار.

وألقى البرنامج الضوء على ما يعيشه الكيان الإسرائيلي حاليا هو "حرب استنزاف" من جانب محور المقاومة حيث يتضرر الردع الاسرائيلي على جبهتي غزة ولبنان وهو ما اشار اليه أحد خبراء الأمن القومي الصهيوني.

ضيف البرنامج:

المتابع للشأن الإسرائيلي سامر كركي

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