إيران .. أسلحة جديدة لبحرية حرس الثورة الإسلامية

العالم – باختصار

بالإضافة إلى منظومات رادار بحرية جدية وأنظمة الحرب الإلكترونية.

تتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة بما في ذلك رأس حربي شديد الإنفجار وغير قابل للإكتشاف.

وتعد هذه الصواريخ من فئة صواريخ كروز، يؤدي تأثير كل منها لتدمير وغرق مدمرات العدو.

تم عرض 210 أنظمة من أصل 2640 نظاما، دون الكشف عن أنظمة إستراتيجية أخرى.

تعد هذه الأنظمة من بين أحدث الأسلحة المضادة لسطح وتحت السطح لدى بحرية حرس الثورة الإسلامية.

وهذه المعدات والأنظمة الدقيقة، تؤمن حدود البلاد البحرية من أي تهديد خارجي.

قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال تنكسيري: تتصف هذه المعدات بزيادة في الدقة والتصويب.

اللواء سلامي: الإنجازات التي أزيح الستار عنها تتميز بالتقنيات المتطورة علميا.

الكشف عن هذه المعدات والأنظمة يؤكد إستعداد طهران لأي سيناريو مستقبلي.

تمتلك إيران منظومة صواريخ يمكنها أن تصل إلى الأراضي المحتلة.

صاروخ "سجيل"، يقطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر.

صاروخ "خيبر"، يصل مداه إلى 2000 كيلومتر، مجهز برأس حربي شديد الإنفجار يزن 1500 كيلوغرام.

صاروخ "الحاج قاسم"، يبلغ مداه 1400 كيلومتر وهو أول صاروخ باليستي إيراني يعمل بالوقود الصلب.

الكشف عن هذه الأسلحة المتطورة يأتي في وقت يترقب فيه كيان الاحتلال الرد الإيراني عى إغتيال هنية.