السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مقررة أممية: فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي!

مقررة أممية: فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي!
السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

عقب المجزرة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي في مدرسة بحي الدرج في غزة كانت تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين، توالت ردود الأفعال الأممية العربية المطالبة بحماية الفلسطينيين وفتح تحقيق أممي بالجريمة.

العالم - فلسطين

واتهمت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز الكيان الإسرائيلي السبت بارتكاب إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، وذلك بعدما قصفت مدرسة في غزة موقعة 100 شهيد على الاقل بالاضافة الى عشرات الجرحى.

وقالت ألبانيز على منصة إكس: "ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى".

وأشارت إلى أنّ الكيان الإسرائيلي يشنّ مثل هذه الضربات على الفلسطينيين مستخدما أسلحة أميركية وأوروبية، مضيفة "فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي عن حمايتهم عبر احترام المعنى الأساسي للقانون الدولي".

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حماس بغزة