مقررة أممية: فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي!

العالم - فلسطين

واتهمت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز الكيان الإسرائيلي السبت بارتكاب إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، وذلك بعدما قصفت مدرسة في غزة موقعة 100 شهيد على الاقل بالاضافة الى عشرات الجرحى.

وقالت ألبانيز على منصة إكس: "ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى".

وأشارت إلى أنّ الكيان الإسرائيلي يشنّ مثل هذه الضربات على الفلسطينيين مستخدما أسلحة أميركية وأوروبية، مضيفة "فليسامحنا الفلسطينيون على عجزنا الجماعي عن حمايتهم عبر احترام المعنى الأساسي للقانون الدولي".