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السفير العراقي في لندن يرد على بيان بريطاني حول مجزرة غزة

السفير العراقي في لندن يرد على بيان بريطاني حول مجزرة غزة
السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

رد السفير العراقي في لندن محمد جعفر الصدر على بيان للخارجية البريطانية حول القصف الاسرائيلي على مدرسة التابعين بغزة.

العالم- العراق

وكانت الخارجية البريطانية كتبت في تغريدة على موقع"اكس" : "هالني نبأ القصف العسكري الإسرائيلي لمدرسة التابعين والخسائر المأساوية بالاروح.على حماس التوقف عن تعريض المدنيين للخطر؛ وعلى إسرائيل الامتثال للقانون الدولي الإنساني. نحن بحاجة لوقف إطلاق نار فوري لحماية المدنيين وتحرير الرهائن وانهاء القيود على المساعدات.

ورد السفير العراقي في لندن محمد جعفر الصدر على التغريدة بالقول:" بيانات تساوي بين الضحية والجلاد وتشجع المعتدي على الاستمرار في جرائمه واعتداءاته الاجرامية الوحشية.. يا عالم اوقفوا حرب الابادة".

واسفرت مجزرة التابعين التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة خلال صلاة الفجر، عن استشهد وجرح أكثر من 100 فلسطيني.

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