لهذا السبب.. أهالي الحسكة يعيشون موتا بطيئا +فيديو

العالم - مراسلون

لليوم الرابع على التوالي تمارس مجموعات "قسد" حصارها الجائر بحق اهالي مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا، حارمة الاهالي من ادنى مقومات المعيشة كحصولهم على رغيف الخبز بعد قطع الطرقات الرئيسية وبذلك منع وصول الاقماح الى الافران، وعرقلة التنقل بين المدن.





وقال أحد أهالي الحسكة لمراسل العالم: "نعيش مأساة وحصار من قبل ميلشيات ما تسمى "قسد" ونطالب باسم أبناء الحسكة شيوخ العشائر المعنية بمخاطبتهم وفك الحصار عن محافظيتي الحسكة والقامشلي فورا، لأنه لا يوجد خبز ولا مواد غذائية".





وقال مواطن سوري آخر من أهالي الحسكة لمراسل العالم: "نتمنى تحيد المدنيين من أي صراعات قائمة، وكذلك فتح الطرقات على جميع محافظة الحسكة وعودة المياه إلى ما كانت عليه ونتمنى نقلب لغة العقل والحوار".

تحرك شعبي بدأ يظهر الى العلن ومطالبات الاهالي ترتفع بتحييد الصراعات الدائرة في المنطقة بين قوات الاحتلال الامريكي والتركي وميليشياتهم في المنطقة عن لقمة عيش المواطن، وكذلك حرمان الاهالي من المياه بعد خلو الخزانات المنتشرة في الاحياء ولجوء الاهالي لشرب مياه غير معروفة المصدر.

وقالت مواطنة سورية من أهالي الحسكة لمراسل العالم :"إن هذه التصرفات الحمقى من قبل الاحتلال الأميركي والتركي في الحسكة، جريمة إنسانية بامتياز، ونحن نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري بانقاذ المرضى وانقاذ المسنين والأطفال، وهذه الجريمة تجسد الصمت الدولي الذي يكيل بالف مكيال تجاه الشعب السوري".

وقالت مواطنة سورية أخرى من أهالي الحسكة لمراسل العالم:"التعطيش هو سياسية استعمارية صهيونية يمارسها المحتل الصهيوني مع أهالينا في غزة ويمارسونها اليوم مع أهالي مدينة الحسكة، لا لتعطيش الناس، لا لقطع الغذاء لا لقطع الخبز".

كارثة انسانية تعيشيها المحافظة بحصار صامت ضاربة عرض الحائط الجانب الانساني وتمنع وصول المرضى الى المشافي والنقاط الطبية، بسبب حصار يدفع ضريبته الاهالي فقط.

موت بطيء يعيشه اهالي محافظة الحسكة وسط مخاوف من تزايد الحالات المرضية بعد نقص الغذاء والماء والدواء والمواد الاساسية، وسط صمت عالمي مطبق.