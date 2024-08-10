واشنطن: انتقادات وزير المالية الإسرائيلي بشأن اتفاق غزة سخيفة

العالم _ الأميركيتان

وعلى وجه التحديد، وصف المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، تصريح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول المفاوضات بأنه "شائن وسخيف".

وقال كيربي: "أريد فقط أن أؤكد على مدى خطأ ذلك، ليس فقط من حيث الجوهر، ولكن أيضا يعرض حياة الرهائن للخطر ويتعارض مع مصالح الأمن القومي لإسرائيل" حسب تعبيره.

وكان سموتريتش قد وصف اتفاق غزة بأنه "فخ خطير" بعد مطالبة الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، بإبرام اتفاق فوري بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وادعى سموتريتش، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "هذا من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة قبل تدمير منظمة حماس الفلسطينية ويسمح لها بإعادة تنظيم وقتل اليهود مرة أخرى".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الاحتلال سيرسل "وفقا لاقتراح الولايات المتحدة والوسطاء" وفدا إلى مكان لم يتم تحديده بعد في 15 أغسطس "لتحديد تفاصيل تنفيذ الاتفاق".

وحث سموتريتش نتنياهو على عدم الوقوع في الفخ والانحراف عن خطوطه الحمراء.

وأكد كيربي، أن سموتريتش كان يقترح بشكل أساسي أن الحرب يجب أن تستمر دون توقف ودون اعتبار لحياة الاسرى، قائلا: "حججه خاطئة تماما. إنهم يضللون الجمهور الإسرائيلي".

واعتبر كيربي الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عدة أشهر، يحمي بشكل كامل مصالح الأمن القومي للاحتلال.