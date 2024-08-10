حق ايران في الدفاع المشروع لا علاقة له بالهدنة بغزة، ومعارك لليوم الـ5 في كورسك الروسية

العالم - بانوراما



الملف الأول: أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن لإيران الحق في الدفاع المشروع أمام انتهاك الكيان الإسرائيلي لأمنها وسيادتها، مشددا على أن لا علاقة لذلك بوقف إطلاق النار في غزة.



وبشأن ما يثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل قال إيرواني إن الرد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

وأضاف أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولا لدينا، مشيرا إلى وجود قنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، ويفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل.

الملف الثاني: قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تواصل عملياتها لصد محاولات التوغل الاوكرانية في عمق مقاطعة كورسك. وأكدت أن الجيش الروسي تمكن من صد محاولات التقدم الاوكرانية، فيما استهدف الطيران الروسي مواقع القوات الأوكرانية المتمركزة في مقاطعة سومي المحاذية لكورسك.

هذا ودخلت مجموعة فاغنر الروسة على الخط، مبدية استعدادها للتدخل ومساعدة موسكو في مواجهة الهجوم الأوكراني. ويعكس الهجوم الأوكراني المفاجئ منذ الأربعاء الماضي مشاركة أميركية غربية مباشرة في الحرب، حيث يؤكد المراقبون أن الهجوم لم يكن ليحقق شيئا لولا الدعم الغربي لكييف.

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