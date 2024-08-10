بالفيديو.. ردود الأفعال الدولية إزاء مجزرة المصلين في غزة

العالم - خاص بالعالم

مجزرة مروعة تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة تثير موجة ردود افعال غاضبة على مستوى المنطقة و العالم.

نددت طهران بالاعتداء الوحشي على مدرسة النازحين بقطاع غزة، كما اعتبرت هذا الهجوم الهمجي نموذجا واضحا على ارتكاب الابادة الجماعية وجريمة حرب.

ودان حزب الله بشدة المجزرة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرجي قطاع غزة و التي اسفرت عن اكثر من مائة شهيد وعشرات الجرحى داعيا كل الأحرار في العالم ‏لإدانتها، وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر.

المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني ندد بالمجزرة الكبرى التي ارتكبتها غارات اسرائيلية واصفا اياها بالجريمة المروعة التي تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة منذ اكثر من عشرة أشهر. محذرا من خطورة حدوث صدامات كبرى في المنطقة نتيجة ممارسات الاحتلال الاستفزازية في اختراقه سيادة الدول وتنفيذه عمليات اغتيال غادرة ضد قيادات المقاومة.

امام مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزه جددت اتهامتها للكيان الاسرائيلي بارتكاب 'إبادة جماعية' ضدّ الفلسطينيين، عقب المجزرة الاخيرة.



وقالت في تغريدة عبر منصة اكس ان الكيان يرتكب إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين، في حيّ تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى، باسلحة اوربية واميركية مطالبة السماح من الفلسطينيين للعجز الجماعي في حمايتهم عبر القانون الدولي.

من جانبه وصف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجزرة الاسرائيلية في قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة بالمروعة.

بدورها طالبت روسيا الكيان الاسرائيلي بالتوقف عن استهداف مراكز الإيواء وقالت ان هذه المآسي تقوض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار.

كما قالت الخارجية التركية في بيان ان الكيان الاسرئيلي بذبحه اكثر من مئة لاجيء في احدى المدارس منددة برغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخريب مفاوضات وقف إطلاق النار.

كما دانت كل من قطر والسعودية والإمارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة في غزة. وطالبت الخارجية القطرية بفتح تحقيق دولي عاجل في الجريمة.



من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بالزام الكيان الاسرائيلي في احترام القانون الدولي الانساني وفرض وقف فوري لاطلاق النار.