هبوط اضطراري لطائرة ترامب..اليكم السبب!

العالم- الامريكيتان

وذكر تقرير، نشرته وسيلة إعلامية محلية، أن طائرة ترامب هبطت في بيلينغز بسبب مشاكل ميكانيكية قبل تجمع انتخابي في بوزمان بولاية مونتانا مساء أمس الجمعة.



ويتضمن التقرير لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلينغز، الذي يبعد نحو 140 ميلاً عن بوزمان.



وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة أخرى.



وقال ترامب، في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "تروث"، إنه هبط في مونتانا، واصفًا الولاية بأنها "مكان جميل حقًا"، لكنه لم يذكر الهبوط الاضطراري في بيلينغز.