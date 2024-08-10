إيراواني: الرد الإيراني لا علاقة له باتفاق التهدئة في غزة +فيديو

العالم - خاص بالعالم

فأمام ما يثار عن احتمال تأخير الرد الإيراني على جرائم الإحتلال حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل لفت إيرواني إلى إن الرد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

إيرواني شدد أيضا على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولوية إيرانية وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولا لديها، مشيرا إلى وجود قنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، ويفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل.

فتصعيد التوتر في منطقة غرب آسيا ليس في مصلحة أي طرف.. الكلام لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال محادثة مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أكد فيها على ضرورة إنجاز وقف لإطلاق النار في غزة بما يؤدي إلى الإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات الانسانية.

لكن بلينكن أكد أيضا على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن "تل أبيب" وقد تجلى هذا الإلتزام من خلال دعم الاحتلال وتزويده بالأسلحة والمعدات الحربية حيث أعلنت واشنطن أنها ستقدم ثلاثة مليارات و500 مليون دولار إلى تل أبيب لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي.

من جهتها، أفادت مصادر اعلامية أميركية بأن الإفراج عن هذه الأموال جاء ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14مليار دولار لكيان الاحتلال.

يأتي هذا في وقت يواصل الكيان الإسرائيلي عملية الإبادة الجماعية في غزة ضاربا عرض الحائط كل القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.