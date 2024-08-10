شاهد.. حماس تفند ادعاءات الاحتلال حول مجزرة المصلين

العالم - خاص بالعالم

جثث متفحمة وأشلاء متناثرة؛ واحدة من كبرى المجازر التي شهدها قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة؛ ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج بدم بارد تزامنا مع تكبيرة إحرام صلاة الفجر.



هول المذبحة وعدد الشهداء الكبير لم يُمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى ساعات بعد الاستهداف.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ كشف ان الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة بثلاثة صواريخ اميركية فتاكة كل واحد منها يزن ألفي رطل من المتفجرات وتصل حرارتها إلى 7 آلاف درجة وتعمل على احتراق الأجساد وإذابتها.. كما كذب رواية جيش الاحتلال التي يسعى من خلالها إلى تبرير جرائمه.

بدورها نفت حركة حماس مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ وأكدت أنه لم يكن في مدرسة التابعين أي مسلح، وأن 'جيش العدو يكذب مجددا ويختلق الذرائع السخيفة لاستهداف المدنيين.

من جهته، قال القيادي في حماس خليل الحية إن الاحتلال لديه ضو أخضر أميركي لابادة غزة، مؤكدا أن كل ضحايا مجازر الاحتلال نساء وأطفال ولا مبرر أبدا لاستهداف المدنيين وتهجيرهم بشكل قسري. مطالبا مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ، إلى جانب المطالبة بقرار دولي وعربي وإسلامي حقيقي يلزم هذا العدو المجرم بوقف هذه المجازر والعدوان.

وفي سياق ردود الفعل المنددة بالجريمة؛ اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي، ان تقاعس المحاكم الدولية في إعلان قادة الكيان مجرمي حرب ساهم في تماديهم. كذلك أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان المجرزة لم تكن لتقع لولا الدعم الامريكي والصمت العربي والدولي. فيما دعت حركة فتح العالم الى التدخل لوقف مجازر الاحتلال. كما دعت لجان المقاومة الفلسطينية الى النفير وتصعيد المقاومة.