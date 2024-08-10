شاهد.. نشطاء التواصل يسخرون من كيان الاحتلال والسبب..

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الجيش الذي لا يقهر، والكيان الذي يعتبر نفسه الأقوى في المنطقة ومن بين الأقوى في العالم. هذا الكيان اليوم هو بحاجة إلى استنفار أميركي وغربي لحمايته من الرد الذي ينتظره من قِبَلِ محور المقاومة على جرائمه. ولأجل حماية هذا الكيان، استنفار عسكري بحري للولايات المتحدة وحلفائها تحسبا لأي رد إيراني أو من قوى محور المقاومة.

ردود أفعال ومواقف عديدة على مواقع التواصل من التحركات الغربية لحماية الكيان.

"خالد نزال" كتب في هذا السياق. الولايات المتحدة الأمريكية قرصان يتصرف بعنجهية ولا يتقيد بالقوانين الدولية ينهب شعوب العالم تحت مسمى حماية الديمقراطية يقتل رؤساء دول دمر أفغانستان والعراق وسوريا واليمن ويقود الحرب على غزة متحديا مشاعر مليار ونصف مسلم دولة مارقة وهي تشكل مع إسرائيل اكبر تهديد للسلم العالمي

وعلق "محمد يامي" حول الموضوع: "القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى وهي تنتظر هجومًا بطائرة بدون طيار وصاروخ كروز وصاروخ باليستي من إيران في أي لحظة !! لقد أقسمت الولايات المتحدة على حماية "إسرائيل" من إيران، وقامت بتنسيق الدفاع عن إسرائيل مع العديد من الحلفاء العرب".

أما "مراد قوتلي" فكتب. "درع بحري": "من أمريكا وحلفائها لحماية "إسرائيل". مواقع سفن ومدمرات أمريكية وأوروبية في مياه الشرق الأوسط، متواجدة تحسباً لرد متوقع من إيران و"حزب الله" على "إسرائيل".

سِيْدْ من يْفَجِّر. هذه العبارة أصبحت متلازمة مع المشاهد التي نشرت لأحد المقاومين في منطقة غربي رفح وهو يضع قنبلة على ناقلة جند إسرائيلية من مسافة صفر وبعدها يتم تفجير الآلية. بينما رفيق هذا المقاوم يقول له .. سِيْدْ من يفجر

سيد من يفجر.. عبارة تناولها الناشطون على مواقع التواصل بشكل كبير من خلال تعليقاتهم على هذه المشاهد.

"كريمة جمعة" علقت حول الموضوع كاتبة: "والله وحش، الله يتقبل منك وحش روح، والله سيد من يفجر شيلي بسم الله الله أكبر ربنا يحميكم ويحفظكم ويثبتكم وينصركم".

وكتب "ادهم شرقاوي" حول الموضوع معلقا: "يركض نحو ناقلة الجند بيديه العاريتين إلا من عبوّة العمل الفدائيّ من مسافة صفرٍ يزرعها ويرجع يُقيم الحُجّة على جيوش المسلمين يُخبر الدُّنيا كلها أنَّ الأمر ليس بالكليات العسكرية وإنما بالعقيدة ليس بالسلاح وإنما بالقلب ليست بالنياشين وإنما بالإيمان".

أما "مايا رحال" فعلقت حول الموضوع: "إضرب ومن كفيك ينهمر المطر "والله سيد من يفجر.. شيلي . فقط المقاومة بغزة هي من أعطت للصفر قيمة كم نفتخر بكم يا أبطال ورجال غزة".

منذ أيام عديدة والمعارك مندلعة شرقي سورية بين العشائر العربية ومجموعات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة. العشائر سيطرت على عدة مناطق كانت تحتلها قسد، ليرسل الاحتلال الأميركي دعما لقسد من اجل عادة احتلال تلك المناطق. فهل تكون نهاية قسد في تلك المناطق هي بداية نهاية الاحتلال الأميركي في سورية؟

حول ما يجري بين العشائر وقوات "قسد"، علقت "رشا حسن" كاتبة: "الاحتلال الأميركي استنفر قاعدتي «العمر» و«كونوكو» واستقدم مروحياته لمساندة الميليشيات … العشائر العربية تباغت «قسد» بهجوم واسع وتسيطر على بلدات شرق دير الزور".

أما "نبيلة فاضل" علقت حول الموضوع كاتبة: "ارتال مدرعة لقوات الاحتلال الأميركي تتحرك من قواعدها لمساندة ميليشيات قسد الانفصالية في مواجهة جيش العشائر العربية السورية. في حال دخول الجيش الاميركي للمواجهة بشكل مباشر ستتدخل القوات السورية و الروسية و الايرانية بالمعركة".

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أخيرا مع حساب "شبكة الاعلام الوطني" الذي علق. في حربها الخبيثة ضد العشائر ارتكبت ميليشيا قسد مجزرة راح ضحيتها أحد عشر شخصاً بينهم نساء وأطفال اثر قصف بلدة الدحلة بريف ديرالزور الشرقي لاتهام مقاتلي العشائر والجيش السوري بهذه المجزرة وتحريض الأهالي ضد أبنائهم المنتفضين على عصابات قنديل

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من عضو بارز في منظمة عنصرية تحرض ضد المسلمين والمهاجرين في بريطانيا، إلى سفير للتسامح. الناشط البريطاني "مات كولينز" وشهادة حول ما كان عليه وما أصبح فيه، بين عنصرية وكراهية وبين تقبل للآخر

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