تقرير: دول عربية طلبت من حزب الله تأجيل الرد على 'إسرائيل'

العالم- لبنان

وذكر التقرير أن الهدف هو عدم إلقاء اللوم على حزب الله في تعطيل المفاوضات، مشيرا إلى أن حزب الله لم يرد على الأمر بالإيجاب أو السلب.

ولفت التقرير إلى هناك جهود دولية للحد من التصعيد، حتى لا تمنح إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له ، اليوم بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يدرس الانضمام لجهود الوساطة بشأن غزة مع مدير المخابرات وليم بيرنز.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تركز على نظام مشترك لمنع تهريب الأسلحة لغزة وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس ، الأنضمام إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في دعوتهم إلى إبرام اتفاق بشأن غزة دون تأخير.

ودعا زعماء مصر والولايات المتحدة وقطر إسرائيل وحماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل إما في الدوحة أو القاهرة، وفي وقت مبكر من امس الجمعة، أشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن "إسرائيل" ستشارك في تلك المناقشات.

وفي بيان مشترك، حث الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الطرفين على "استئناف المفاوضات العاجلة" في 15 أغسطس لسد جميع الفجوات المتبقية والبدء في تنفيذ الصفقة.