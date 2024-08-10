السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

'اليونيسف': يجب حماية المدارس والملاجئ وأن يتوقف العنف ضد الأطفال

'اليونيسف': يجب حماية المدارس والملاجئ وأن يتوقف العنف ضد الأطفال
السبت ١٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنه "يجب حماية المدارس والملاجئ، ويجب أن يتوقف العنف ضد الأطفال".

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، اليوم السبت، "إن تقارير مروعة وردت عن هجوم آخر صباح اليوم على مدرسة في غزة تؤوي نازحين، وأنباء عن مقتل وإصابة أطفال في مكان اعتقدوا أنه آمن".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت فجر اليوم، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 مواطنا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

روابط ذات صلة

الأورومتوسطي: استهداف الاحتلال مدارس الإيواء ممنهج لتفريغ غزة

حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مغادرة مربّع الصمت المُريع

الجهاد الإسلامي: مزاعم الاحتلال بوجود 'قائد سرية' بالمدرستين محض أكاذيب

'الأونروا': 300 ألف من طلابنا بغزة ظلوا خارج المدارس لـ'9' أشهر