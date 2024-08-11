3 رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين تدعوهم لمحاسبة الاحتلال وجرائمه

العالم - فلسطين المحتلة

وقال منصور، إنه لا يمكن للعالم أن يظل غير مبالٍ بمثل هذه الوحشية واللاإنسانية، كما لا يمكن لمجلس الأمن أن يظل مشلولاً في انتظار أن يقرر كيان الاحتلال فجأة احترام القانون الدولي في الوقت الذي يواصل فيه الإعلان عن عدم احترامه لميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي.

ودعا، إلى ضرورة محاسبة الكيان المحتل على هذه الجريمة الشنيعة وعلى كل جرائم العدوان الأخرى التي ارتكبها ولا يزال منذ أكثر من 300 يوم، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني على مدار كل سنوات هذا الاحتلال غير القانوني واللاإنساني.

وأشار منصور إلى أن الساسة والقادة العسكريين الإسرائيليين يثبتون كل يوم، بالأقوال والأفعال، أنهم يفضلون الاستمرار في القتل وتدمير أي مظهر من مظاهر الحياة في غزة، وأنهم يفعلون ذلك بدعم سياسي ومادي من أولئك الذين يواصلون تبرير مثل هذا السلوك الوحشي غير القانوني والدفاع عنه، على الرغم من عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لذبح الناس.

وأكد، ضرورة قيام مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول المحبة للسلام بالتحرك بشكل فوري لوقف هذه الدوامة من الإرهاب والموت والدمار التي يفرضها كيان "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني ويحاول فرضها على المنطقة بأكملها، والتي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين.

وشدد منصور على ضرورة تحرك المجلس فوراً للمطالبة بوقف إطلاق النار وفرضه لإنقاذ الأرواح البشرية، ووقف المذابح والتجويع والتشريد وتدمير شعب بأكمله، وإنقاذ ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة والنظام الدولي بأكمله.

وطالب، المجتمع الدولي بوقف هذا الجنون وهذه الوحشية واللاانسانية، مشيرا إلى أن شعبنا يقوم بدفع الثمن الأشد إيلاما لفشل المجتمع الدولي الصادم على إجبار "إسرائيل" احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني، وهذا الاحتلال غير القانوني وغير الأخلاقي والإجرامي.