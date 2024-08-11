الأدميرال سياري: قوة الردع الإيرانية تمنع عدوان العدو

العالم - ايران

وقال الأدميرال سياري في مؤتمر لاحياء ذكرى الشهداء في محافظة يزد (وسط) مساء السبت: بفضل دماء الشهداء، ويقظة الشعب وبصيرته، وروح الالتزام بالولاية من قبل الشعب، لا أحد يجرؤ على العدوان على إيران.

وتابع: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت قوة ردعها للعالم خلال فترة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها الطاغية صدام خلال الفترة 1980-1988)، واليوم تواصل الوقوف امام الأعداء بعزة واقتدار.

وأشار كذلك إلى الدور الأساسي لإيران في الأحداث المهمة التي تشهدها المنطقة وغرب آسيا وقال: واصلت الثورة الإسلامية مسيرتها المشرفة بعد فترة الحرب المفروضة وارتقت مكانة الجمهورية الإسلامية في النظام الدولي.

وقال: أن القوات البرية للجيش والحرس الثوري الإسلامي ليس لديها نقص في الأسلحة فهي بالإضافة إلى توفير احتياجاتها لعشرات السنين، لديها القدرة على التصدير ايضا.

واضاف: إن أعداء إيران الإسلامية وحتى الكيان الصهيوني الغاصب يعلمون أنه سيتلقى صفعة قوية من ناحية قدرات الجمهورية الاسلامية الرادعة على ارتكاب جريمته في بلادنا.

وأشار الادميرال سياري إلى تحسن قدرات الدفاع الجوي الإيرانية وأضاف: ان أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ترصد وتستهدف طائرة صغيرة بدون طيار مثل "كرار" من مسافة 315 كيلومترا، كما ارست القوات البحرية الأمن في خليج عدن ضد قراصنة البحر.