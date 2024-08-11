إيران في المركز 22 في جدول ترتيب الميداليات باولمبياد باريس

العالم - ايران

وحصدت إيران حتى ختام اليوم الخامس عشر من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 10 ميداليات؛ 3 ذهبية و 5 فضية و 2 برونزية.

تقلد الذهبية محمد هادي ساروي بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم وآرين سليمي في التايكواندو رجال وزن فوق 80 كغم.

واحرز الفضية علي رضا مُهمدي بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم وحسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم وامير حسين زارع بالمصارعة الحرة وزن 125 كغم وناهيد كياني بالتايكواندو سيدات وزن تحت 57 كغم ومهران برخورداري بالتايكواندو رجال وزن تحت 80 كغم.

فيما نال البرونزية امين ميرزا زادة بالمصارعة الرومانية وزن 130 كغم ومبينا نعمت زادة بالتايكواندو سيدات وزن تحت 49 كغم.

وتتصدر الصين الجدول برصيد 39 ذهبية و27 فضية و24 برونزية (المجموع 90 ميدالية)، وتاتي اميركا في مركز الوصافة بـ 38 ذهبية و 42 فضية و 42 برونزية (المجموع 122 ميدالية) وتاتي استراليا بالمركز الثالث بـ 18 ذهبية و 18 فضية و 14 برونزية (المجموع 50 ميدالية).