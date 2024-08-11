عارف: المحافل الدولية وادعياء حقوق الانسان شركاء في جرائم الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وتعليقا على القصف الهمجي الصهيوني على مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين فلسطينيين في حي الدرج بمدينة غزة فجر السبت والذي ادى الى استشهاد واصابة المئات منهم، كتب النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا عارف على موقع التواصل الاجتماعي X مساء السبت: إن المأساة الإنسانية الكبرى التي وقعت في غزة هي مظهر آخر من مظاهر الانتهاك التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والاستخدام الصريح للقوة ضد الأصحاب الأصليين للارض التي يحتلها الكيان الصهيوني الغاصب.

وأضاف: في هذه الأثناء التزمت المحافل الدولية وادعياء حقوق الإنسان الصمت، وهم شركاء في هذه الجريمة. عار عليكم.