قاليباف: دعم الغرب يشجع الصهاينة على مواصلة الابادة الجماعية للفلسطينيين

العالم - ايران

وكتب قاليباف، على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء السبت: ارتكبت العصابة الإجرامية الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرة أخرى مجزرة بشعة بحق أكثر من 100 طفل نازح وأبرياء كانوا يحتمون في مدرسة التابعين بغزة وأثبتت مرة اخرى انها تسعى للسخرية من القيم الإنسانية والإبادة الوحشية للفلسطينيين. نحن ندين بشدة هذه الجريمة.

وأضاف: المجتمع الدولي عاجز عن محاكمة الكيان الصهيوني، ودعم الحكومات الغربية، وخاصة امريكا، يشجع هذه العصابة الإجرامية على مواصلة هذه الإبادة الجماعية.

وتابع: الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، ويجب على الحكومات الإسلامية أن توقف آلة القتل الصهيونية، وعدم الاكتفاء باصدار البيانات الاستعراضية.