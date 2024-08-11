إيران تواصل حصد الميداليات الذهبية والفضية في اولمبياد باريس 2024

العالم - أولمبياد 2024

احرز الايراني اريان سليمي الميدالية الذهبية في وزن 80كجم في رياضة التايكواندو بفوزه على منافسه البريطاني في المبارة النهائية، وتمكن من حسم النتيجة لصالحة بجولتين الى جولة واحدة ليمنح الميدالية الثالثة لايران في الالعاب.

وحصل الايراني امير حسين زارع على الميدالية الفضية في منافسات الوزن الثقيل في منافسات المصارعة الحرة بخسارته امام الجورجي غنو بيتراشفيلي في النزال النهائي، وتخلف زارع بعشر نقاط لنقطة واحدة في الوقت الاول ولكنه رد في الوقت الثاني ليقلص الفارق لنقطة واحدة دون ان يتمكن من تجنب الهزيمة امام العملاق الجورجي . وهي الميدالية الثانية لزارع بعد برونزية اولمبياد طوكيو. فيما احرز بيتراشفيلي الميدالية الذهبية للمرة الاولى بعد فضية وبروزنية.

ضيف الحلقة :

الخبير والصحفي الرياضي، محمد امين

موفد قناة العالم، حيدر زيبرم