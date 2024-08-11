مجزرة مدرسة التابعين وخديعة الصفقة

العالم - مع الحدث

ماذا تعني رواية الاحتلال المليئة بالاكاذيب وتدعي ان الهدف هو مقر تستخدمه حماس للقيادة والسيطرة؟

هل يختلق الاحتلال الذاع المفضوحة لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات والمضي بالابادة الجماعية بحسب حماس؟

هل كان يحتاج لمجزرة اضافية تخرجه من خديعة الضفقة التي اعدتها الادارة الامريكية ولم تلزمه بها؟

ما اهمية دعوة الجزائر لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الامن الثلاثاء المقبل للتباحث بشأن المجزرة؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من نائب الامين العام للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين علي الفيصل ، الكاتب والباحث السياسي احمد الصفدي.