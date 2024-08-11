الاسرائيليون ينتفضون لا عودة لفريق التفاوض بدون صفقة تبادل للاسري +فيديو

العالم - مراسلون

كيف يعقل أن يهتم نتنياهو بحسابات سياسية إجرامية على حساب حياة أبنائنا وهو يعمل على تصعيد الوضع بدلا من التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ونطالب بعدم عودة وفد التفاوض من المفاوضات الا بعد إبرام صفقة التبادل هذا ما قالته عائلات المحتجزين والاسرى الاسرائيلين خلال مشاركتهم في تظاهرات السبت التي شارك بها عشرات الالاف بتل ابيب والقدس المحتلة ومناطق أخرى بحضور رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد.

وقال المحلل السياسي، شادي الشرفة، انه " بناء على تهديدات القادة المنظمين للمظاهرات انه في حال عدم اتمام صفقة ونسفت الجهود للتوصل الى صفقة فسوف يذهبون الى العصيان المدني".

القناة 12 العبرية وعن مصدر أمني ذكرت بأن المحتجزين الاسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية في وضع خطير ولن يبقوا على قيد الحياة طويلا بفعل استمرار العدوان على قطاع غزة مما يستدعي خروج مئات الالاف وليس عشرات الالاف لأنقادهم

من جانبه قال المختص بالشأن الاسرائيلي، حازم نجيب، انه " اذا ارادوا اقالة رئيس وزراء الحكومة مئات الالاف وليس بضع عشرات تتواجد بالشوارع ومسيرات مليونية والجمهور الاسرائيلي اذا كان رافض لهذه الحكومة يستطيع الخروج للشارع وازالتها، ولكن هذا يدلل انه حتى الاسرائيلي قابل بما هو موجود من رئاسة الحكومة".

وتستمر هذه التظاهرات بالشارع الاسرائيلي رغم حالة الطوارئ المعلنة داخل كيان الاحتلال بانتظار الرد المرتقب الايراني وجبهة المقاومة وتعمل الشرطة على منعها بالقوة والاعتداء عليهم.