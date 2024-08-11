مسؤولة أممية: واشنطن تدعم "إسرائيل" بالسلاح وعلى العرب التحرك

العالم - فلسطين

وأضافت “ما حدث أمر مروع، والمجازر تحدث يوميا في قطاع غزة وفق سياسة إسرائيلية ممنهجة”.

وشددت على أنه “ليس هناك من مبرر لقتل 100 شخص حتى لو وُجد مسلحون من فصائل المقاومة في المكان وفقا لما أعلنته إسرائيل”.

وأشارت فرانشيسكا في تصريح لقناة الجزيرة إلى أن “الولايات المتحدة منحازة بشكل تام إلى إسرائيل”، لافتة إلى أن “واشنطن هي من زودتها بالسلاح المستخدم في قصف غزة”.

وطالبت فرانشيسكا الدول العربية بالضغط على الولايات المتحدة واستغلال نفوذها لتغيير الواقع على الأرض في فلسطين.

وأكدت أن "إسرائيل" تسعى لتدمير الحياة في غزة بحيث لا تصلح مكانا للعيش بعد ذلك.

وبعد القصف الصهيوني الوحشي الذي استهدف النازحين بمدرسة التابعين بـ3 صواريخ بشكل مباشر في مصلى المدرسة، قالت فرانشيسكا في منشور على حسابها بمنصة إكس “قطاع غزة أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيا في القرن الـ21، تبيد "إسرائيل" فيه الأحياء والمستشفيات والمدارس والمناطق الآمنة واحدة تلو أخرى”.

وأضافت “فليصفح عنا الفلسطينيون لعجزنا الجماعي عن حمايتهم، واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي”.

وشددت على أن “إسرائيل تبيد الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية، وسط عدم مبالاة من كل الدول المتحضرة”.

وأرفقت المقررة الأممية بمنشورها صورة تُظهر أشلاء شهداء مدرسة التابعين المتفحمة والمتكدسة فوق بعضها.

وتُعَد مدرسة التابعين هي السادسة التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد، مما خلَّف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.