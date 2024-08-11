في يومها الـ 310.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر اعلامية محلية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وكثف الاحتلال قصفه على المناطق الغربية في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس وشن عدة أحزمة نارية وغارات على أحياء مختلفة في البلدة.

ومنتصف الليلة الماضية وجهت قوات الاحتلال أوامر إخلاء قسري ضد السكان في عدة أحياء وسط خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة الزنة في بني سهيلا وسط إطلاق نار كثيف.

وفيما يلي آخر الأحداث والتطورات السياسية وعمليات جبهة المقاومة في اليوم الـ 310 لمعركة طوفان الأقصى، الأحد، 11 أغسطس 2024:

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- سلسلة غارات صهيونية عنيفة تستهدف محيط أبراج حمد شمال غربي مدينة خانيونس

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- مروحيات الاحتلال تطلق النار على شرق بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة

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- غارات جوية من طيران الاحتلال في أطراف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس

- الاحتلال يشن عدة غارات غرب بني سهيلا شرق خانيونس

- مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم منزلاً قيد الإنشاء في بلدة عزون شرق قلقيلية

- الهلال الأحمر: إصابة شاب نتيجة سقوطه من مرتفع أثناء اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس

- إطلاق نار من آليات الاحتلال في اتجاه شمال شرقي البريج وسط القطاع

- اشتباكات ضارية وانفجارات عنيفة شرق زلاطة ومحيط حي التنور شرق مدينة رفح

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- قوات جيش الاحتلال تنسحب بشكل كامل من الخط الغربي لمدينة جنين "السيلة الحارثية، كفرذان" بإتجاه حاجز سالم الاحتلالي بعد تسجيل ثلاثة حالات إعتقال بحق المواطنين

- غارات جوية من طيران الاحتلال في أطراف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس

- الاحتلال يشن عدة غارات غرب بني سهيلا شرق خانيونس

- مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم منزلاً قيد الإنشاء في بلدة عزون شرق قلقيلية.

- الهلال الأحمر: إصابة شاب نتيجة سقوطه من مرتفع أثناء اقتحام الاحتلال لمخيم العين بنابلس

- إطلاق نار من آليات الاحتلال في اتجاه شمال شرقي البريج وسط القطاع

- قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا بقذائف الهاون تموضعاً لقوات العدو في محيط الحديقة اليابانية بحي تل السلطان غرب مدينة رفح

- اشتباكات ضارية وانفجارات عنيفة شرق زلاطة ومحيط حي التنور شرق مدينة رفح