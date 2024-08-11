تفاصيل جديدة لمجزرة 'التابعين'.. نفذت بصواريخ أمريكية حرارتها تصل لـ7 آلاف درجة

العالم - فلسطين

وقال المغير لوسائل إعلام فلسطينية، إن مدرسة التابعين التي تعرضت للمذبحة فجر السبت، تأوي قرابة 2400 مواطن، مضيفا أن الاحتلال استهدف خلال هذا الأسبوع ستة مدارس إيواء شمال القطاع.

ومنتصف الشهر الماضي، ارتكبت الاحتلال مجزرة ضد النازحين في منطقة مواصي خان يونس راح ضحيتها نحو 100 شهيد واستخدمت فيها أيضا قنابل أمريكية مدمرة.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن قنابل موجهة بنظام “JDAM” الأمريكي أو ما يسمى “البرد الثقيل” استخدمت في هذه المجزرة، مشيرة إلى أنها “قنابل بأنظمة متطورة موجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتعتمد على تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي”.

واشارت إلى أن القنبلة “دقيقة للغاية، ومقاومة لتداخل الاتصالات والحرب الإلكترونية الموجهة، وأن استخدامها يشكل اتفاقًا شفهيًا فعليًا من الإدارة الأمريكية على سياسة تواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنّ سلاح الجو "الإسرائيلي" ألقى 8 قنابل من نوع “JDAM” خلال ارتكابه المجزرة، التي أدت إلى استشهاد وجرح نحو 390 فلسطينياً.

واستشهد أكثر من 100 شخص، فيما سقط عشرات الجرحى، فجر يوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حي الدرج الموجود شرق مدينة غزة وسط القطاع، وذلك عقب استهدافه مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين خلال صلاة الفجر.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.