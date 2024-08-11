القسام توثّق استهداف قوة 'إسرائيلية متحصّنة في رفح

العالم _ فلسطين

وعرض الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثق استهداف مبنىً تحصّنت فيه قوة من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بقذيفتي "TBG".

وأظهرت المشاهد، بصورة واضحة، جنود الاحتلال المتحصّنين في المبنى، ثمّ وصول مروحيةٍ إسرائيلية من أجل إجلاء الجنود القتلى والجرحى عن المبنى المستهدف.

وفي اليوم الـ 309 من معركة طوفان الأقصى، رداً على العدوان الصهيوني أعلنت القسّام تمكُّن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل المستشفى "الإندونيسي"، في حي تل السلطان.

وقالت إنّ العملية نُفذت بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وقذيفة أخرى مضادة للأفراد، وتمّ إيقاع الجنود بين قتيل وجريح. ورُصد هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي من أجل إجلاء الجنود القتلى والجرحى.

وأكدت القسام أن مجاهديها تمكّنوا من قنص جندي إسرائيلي في منطقة القرية السويدية، جنوبي غربي حي تل السلطان.

وتم استهداف جرافة صهيونية عسكرية، من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة زلاطة، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وفي تمام الساعة الـ 18:02، من يوم السبت، استهدفت كتائب القسّام حشود الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بصواريخ "107"، واشتعلت النيران في المكان المستهدَف.

والكمين، الذي عرضت القسّام مشاهده في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، نفّذته أمس، بحيث استهدفت مبنى تحصّنت داخله قوّةٌ إسرائيلية، قوامـها 9 جنود.

وكانت كتائب القسّام قالت، في بيانٍ، إنّ مجاهديها استهدفوا المبنى، الذي تحصّن داخله جنود الاحتلال، بقذيفتين من نوع "TBG"، في حيّ تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأشار البيان إلى أنّ العملية أوقعت القوّة الإسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، مضيفاً أنّ "مجاهدي كتائب القسّام رصدوا هبوط الطيران المروحي الذي عمل على إجلاء القتلى والمصابين".

بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى قصفها بوابل من قذائف "الهاون" تجمعاً لجنود الاحتلال في حي تل السلطان، كما قصفت عبر رشقةٍ صاروخية من نوع "107"، حشودَ "جيش" الاحتلال المتمركزة في خط إمداده، في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.

وفي بيانٍ منفصل، تبنّت كتائب الأقصى دكّ حشود الاحتلال وتمركز آلياته، وسط مخيم يبنا، جنوبي مدينة رفح، معلنةً استخدام مجاهديها قذائف "الهاون".

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، استهدفها قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم، وذلك بصاروخين من نوع "حاصب 111".