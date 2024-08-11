السيد الحكيم: جريمة الكيان الصهيوني الجديدة في غزة انتهاك للقيم الإنسانية

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وقال السيد الحكيم في بيان له : "بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار ندين المجزرة الوحشية الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني باستهداف المصلين عند أدائهم صلاة الفجر بحي الدرج في قطاع غزة المنكوب، مخلفاً أكثر من مئة شهيد وأضعافهم من الجرحى في صفوف المصلين والأبرياء النازحين".

وأضاف أن "هذه المجزرة تضاف الى سجل الجيش الصهيوني الحافل بالدموية النكراء"، لافتاً الى أن "هذه البشاعة والإجرام تدل على إصرار هذا الكيان المتغطرس بانتهاك القيم الإنسانية، وعدم الاكتراث للإدانات والمناشدات الدولية المطالبة بإيقاف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها آلته العسكرية براً وجواً وبحراً ضد شعبنا المظلوم في غزة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".