الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحكيم: جريمة الكيان الصهيوني الجديدة في غزة انتهاك للقيم الإنسانية

السيد الحكيم: جريمة الكيان الصهيوني الجديدة في غزة انتهاك للقيم الإنسانية
الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أن الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة انتهاك للقيم الإنسانية.

العالم_العراق

وقال السيد الحكيم في بيان له : "بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار ندين المجزرة الوحشية الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني باستهداف المصلين عند أدائهم صلاة الفجر بحي الدرج في قطاع غزة المنكوب، مخلفاً أكثر من مئة شهيد وأضعافهم من الجرحى في صفوف المصلين والأبرياء النازحين".

وأضاف أن "هذه المجزرة تضاف الى سجل الجيش الصهيوني الحافل بالدموية النكراء"، لافتاً الى أن "هذه البشاعة والإجرام تدل على إصرار هذا الكيان المتغطرس بانتهاك القيم الإنسانية، وعدم الاكتراث للإدانات والمناشدات الدولية المطالبة بإيقاف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها آلته العسكرية براً وجواً وبحراً ضد شعبنا المظلوم في غزة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

روابط ذات صلة

شاهد/القائد يحيى السنوار في صنعاء

الجهاد الإسلامي: استهداف المصلين بحي الدرج، جريمة حرب مكتملة الأركان 

“إسرائيل” تنتهك القانون الدولي وتحاول نسف جهود الاعتراف بدولة فلسطين

مراسل العالم يكشف ماهية الإنفجارات الضخمة شمال فلسطين المحتلة