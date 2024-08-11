من هم الوزراء الذين اقترحهم الرئيس بزشكيان لتولي الحقائب الوزارية؟

العالم - ايران
وبعد قرائة قائمة الوزراء المقترحين قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف انه وابتداء من صباح غد الاثنين سيتم تشكيل لجان لمراجعة برامج الوزراء المقترحين .
وفيما يلي قائمة الوزراء المقترحين :
وزارة التربية والتعليم : علي رضا كاظمي
وزارة الاتصالات: ستار هاشمي
وزارة الامن : السيد إسماعيل الخطيب
وزارة الاقتصاد: عبد الناصر همتي
وزارة الخارجية: عباس عراقجي
وزارة الصحة: محمد رضا ظفرقندي
وزارة العمل: أحمد ميدري
وزارة الجهاد الزراعي: غلام رضا نوري
وزارة العدل: أمين حسين رحيمي
وزارة الدفاع: عزيز نصير زاده
وزارة الطرق: فرزانة صادق
وزارة الصناعة والمعادن والتجارة: محمد أتابك
وزارة العلوم: حسين سيمايي
وزارة الثقافة: عباس صالحي
وزارة الداخلية: اسكندر مؤمني
وزارة التراث الثقافي: السيد رضا صالحي أميري
وزارة النفط: محسن باك نجاد
وزارة الطاقة: عباس علي آبادي
وزارة الرياضة: أحمد دنيامالي