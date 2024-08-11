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مسيرة حاشدة في جنين تندد بجريمة الاحتلال في مدرسة التابعين

الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

نظّم مواطنون في مدينة جنين ومخيمها مسيرة حاشدة تنديداً بمجزرة مدرسة التابعين في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان المشاركين في المسيرة دعوا إلى رص الصفوف للتصدي لجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واستشهد أكثر من 100 شخص، فيما سقط عشرات الجرحى، فجر يوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حي الدرج الموجود شرق مدينة غزة وسط القطاع، وذلك عقب استهدافه مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين خلال صلاة الفجر.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

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