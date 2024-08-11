الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم..

الاحتلال يأمر 100 ألف نازح بإخلاء مدينة حمد فورا

الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

وسعت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة دون أن يکترث لمصيرهم بعد الاخلاء.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان جيش الاحتلال طالب الفلسطينيين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، فيما يسكن هذا الحي أکثر من 100 ألف نازح فلسطيني نزحوا من نقاط أخری أجبرهم الاحتلال علی اخلائها.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال، قصفها لبلدات وأحياء مدينة خان يونس.

وتجاوز عدد النازحين من شرق ووسط خان يونس نحو 70 ألف فلسطيني، وقد قصفت طائرات الاحتلال مناطق القرارة والجلاء وخزاعة وبني سهيلا وأبراج حمد، ما أدى إلى تدمير مناطق واسعة بشكل كامل.

وهذه المرة الثالثة خلال نحو أسبوع توسع فيها قوات الاحتلال أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس التي أعلنت، الجمعة، بدء عملية عسكرية فيها.

روابط ذات صلة

بلدية خان يونس: الاحتلال دمر 70% من آبار المياه