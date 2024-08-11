الاحتلال يأمر 100 ألف نازح بإخلاء مدينة حمد فورا

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وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان جيش الاحتلال طالب الفلسطينيين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، فيما يسكن هذا الحي أکثر من 100 ألف نازح فلسطيني نزحوا من نقاط أخری أجبرهم الاحتلال علی اخلائها.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال، قصفها لبلدات وأحياء مدينة خان يونس.

وتجاوز عدد النازحين من شرق ووسط خان يونس نحو 70 ألف فلسطيني، وقد قصفت طائرات الاحتلال مناطق القرارة والجلاء وخزاعة وبني سهيلا وأبراج حمد، ما أدى إلى تدمير مناطق واسعة بشكل كامل.

وهذه المرة الثالثة خلال نحو أسبوع توسع فيها قوات الاحتلال أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس التي أعلنت، الجمعة، بدء عملية عسكرية فيها.