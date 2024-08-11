شاهد.. ماذا استقدم جيش الاحتلال خشية من ضربات حزب الله؟!!

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان صافرات الانذار تدوي في مستعمرة ميتات ورميم، بالاضافة الى تعرض بلدتي يارون وعيطرون للقصف، مشيرا الى ان الاعلام العبري يتحدث عن صاروخ اطلق من الجليل الغربي باتجاه بعض مواقع الاحتلال في منطقة نطوع.

وتابع ان هذه التطورات الميدانية تاتي بعد سلسلة عمليات شنتها المقاومة ليل وعصر امس، بالاضافة الى الاعتداءات التي قام بها جيش الاحتلال الاسرائيلي على العديد من المناطق اللبنانية في ظل استنفار جوي عنيف واستقدام جيش الاحتلال للعديد من طائرات تجسس هيرون تي بي وهيرمز 450 و هيرمز 900.

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