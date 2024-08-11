أحزاب معارضة مصرية تطالب بإلغاء كامب ديفيد

العالم - مصر

وتضمنت الأحزاب التي شاركت في تأسيس “الجبهة”، “الاشتراكي المصري”، و”العربي الديمقراطي الناصري”، و”التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الكرامة”، و”الشيوعي المصري”، و”الوفاق القومي الاجتماعي”.

وجاء في البيان التأسيسي للجبهة بحسب صحيفة القدس العربي أن مصر تعيش أزمة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، لا يمكن اختزالها في مجرد أزمة اقتصادية معيشية غير مسبوقة، بل إن الأزمات المختلفة تواصلت في مركب واحد مشكلة أزمة عامة وشاملة، تتعدد أبعادها المحلية والإقليمية والدولية، الوطنية والسياسية، والديموقراطية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وانتقد البيان دخول البلاد في اتفاقيات متعددة مع صندوق النقد الدولي، منذ عام 2016، وقال إن هذه الاتفاقيات وضعت البلاد على طريق وصفة وروشتة خاطئة، لم تؤدِ سوى إلى تزايد الدين العام داخلي وخارجي، وانفلات الأسعار، وانهيار قيمة العملة المحلية.

وأكدت الأحزاب رفضها مجمل نهج التطبيع والتبعية السياسية، ودعت إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العدو الصهيوني، وإلغاء كافة المعاهدات الموقعة في هذا السياق، وفي مقدمتها كامب ديفيد ومعاهدة السلام وتجريم كافة أشكال التعامل والتطبيع مع العدو الصهيوني.

كما أكدت على ضرورة الردع الشامل والحاسم بكل الوسائل لانتهاك السيادة المصرية وتهديد الأمن القومي المصري، والتي يأتي في مقدمتها ردع العدو الصهيوني والدفاع عن حق مصر في مياه النيل وتقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية.