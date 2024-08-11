سفیرة السعودية تدعم "أنوثة إيمان خليف"

العالم - رياضة

وقالت ريما بنت بندر: « بما أنني سيدة مسلمة عربية، وهي سمات تجسد هويتي، لا يمكنني أن أبقى صامتةً عما يتم تداوله إعلامياً بشأن إيمان خليف».

وأضافت: «الآنسة إيمان خليف ولدت أنثى، وعاشت طوال عمرها فتاة، وليس لأحد الحق في أن يشكك في أنوثتها، والاستمرار ببث المعلومات المضللة إنما هو محاولة لسلب كرامتها واستحقاقها».

وتابعت: «بالرغم من الحقائق الواردة في البيان المشترك، فإن استمرار تداول المعلومات المغلوطة والمُضللة مؤلم وغير مقبول، ومحزن أيضاً».

وأشارت السفيرة ، إلى أن إيمان نشأت منذ طفولتها ابنةً لعائلة محبة لها في الجزائر، واجتهدت طوال حياتها لتصبح رياضية أولمبية تنافس أمام العالم.

واشتد الجدل حول "الهوية الجنسية" لخليف بعد فوزها في الأيام الماضية، على الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من النزال بعد مرور 46 ثانية فقط، وذلك لقوة لكمات الملاكمة الجزائرية.

وقالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة 66 كغم سيدات في أولمبياد باريس 2024، إن فوزها هو "أكبر رد على الحملة الشرسة التي تعرضت لها".