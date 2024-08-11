بالفيديو.. القسام تنصب كمائن للاحتلال في رفح وتقصفه بخان يونس

العالم - خاص العالم

في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الاسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين تواصل فصائل المقاومة عملياتها في عدة محاور.

وفي إطار عمليات المقاومة الفلسطينية أعلنت كتائب القسام أنها نصبت عدة كمائن لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح، إضافة لقصف حشود عسكرية إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية داخل المستشفى الإندونيسي في حي تل السلطان بقذيفة مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد. وأضافت أنها أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح ورصدت هبوط مروحيات لإجلائهم. كما نشرت مشاهد لاستهداف مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية.

وأعلنت القسام قنص جندي إسرائيلي في القرية السويدية جنوب غرب حي تل السلطان، واستهداف جرافة عسكرية في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح.

وفي سياق متصل، قالت كتائب القسام إنها قصفت تحشيدات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بصواريخ رجوم مما أدى لاشتعال النيران في المكان المستهدف.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور نتساريم بصاروخين من نوع حاصب. وقالت ألوية الناصر صلاح الدين إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها وخوضها الاشتباكات في محاور قطاع غزة كافةً، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة اثني عشر جندياً في المعارك الدائرة في القطاع، خلال أربعة وعشرين ساعة .

و منذ بداية معركة طوفان الأقصى، أُصيب أكثر من أربعة الاف ومئتي ضابط وجندي، فيما قتل نحو ستمئة وتسعين آخرين، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال، وسمح بنشره.