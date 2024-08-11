بالفيديو.. بعد يوم من مجزرة الفجر .. قصف عنيف و أوامر إخلاء لمناطق بغزة

العالم - خاص العالم

في استهانة بالمجتمع الدولي يواصل كيان الاحتلال عدوانه على غزة متجاهلا كل قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

وجدد الاحتلال قصفه على عدد من المواقع في قطاع غزة، وأصدرت أوامر بإخلاء عدد من المناطق في خان يونس تمهيدا لقصفها وتنفيذ عملية جديدة، وجاء ذلك غداة مجزرة مدرسة التابعين التي خلفت أكثر من مئة شهيد .وباستهداف مدرسة التابعين، يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة على مدار الأيام العشرة الماضية، إلى سبع مدارس ما خلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وفي جديد الاعتداءات تعرض مخيم النصيرات ومخيم جباليا وبلدة عبسان في خان يونس بجنوب قطاع غزة كما طال القصف شرق مدينة خان يونس وساحل غزة ومخيم الشاطئ غرب المدينة ومنطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوبا، نسف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية ما أدى لسقوط عدد من الجرحى. فيما طالب سكان عدد من الأحياء بمدينة غزة وسط القطاع بإخلائها تمهيدا لاستهدفها.

وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الايرانية بالوكالة علي باقري كني في اتصال هاتفي مع نائب رئيس حركة حماس خليل الحية إن ايران تحاول بشكل جاد إدانة جريمة الصهاينة الاخيرة في المحافل الاقليمية والدولية. كما شدد خلال اتصال بوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب ووزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب على أن هذا الهجوم الغاشم يعد انتهاك خطير وتهديد لاستقرار وأمن منطقة غرب آسيا.

بدورها أعلنت الجزائر طلبها عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل، لبحث المجزرة الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المصلين العزل.