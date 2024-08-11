مفتي سلطنة عُمان يدين “مجزرة الفجر”

العالم _ فلسطين

وأوضح الخليلي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ما أعظم الجريمة عندما ترتكب في حال أداء شعائر الله تعالى، وتوجُّهِ القلوب إليه".



وتابع عبر التدوينة نفسها، التي حظيت بتفاعل مُتسارع: "ومن العجيب أن يكون ذلك من تلك العصابة الإجرامية، والعالم الإسلامي لا يحرِّك ساكنًا؛ فيالَله متى تدرك هذه الأمة أنها أمة رسالة، وأنّ عليها أن تذود عن حياضها بسلاحها؟!".





وفي السياق، كانت الخارجية العُمانية قد أدانت المجزرة، معتبرة أن "استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية".



إلى ذلك، جدّدت الخارجية العُمانية دعوتها للمجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة… ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي".



من جهتها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، عبر بيان لها، أن استهداف المدرسة يعدّ "امتدادا للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وارتفع عدد ضحايا مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج وسط قطاع غزة المحاصر، فجر السبت، إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين.