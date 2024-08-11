وفد عسكري إيراني رفيع المستوى یصل إلى روسيا

العالم – إيران

وكان في استقبال المساعد التنسيقي لمقر خاتم الأنبياء (ص) العميد "علي شادماني" في مطار شيرميتوفا الدولي الجنرال جيلا نيابة عن وزير الدفاع الروسي، وحسين مالكي القائم بأعمال السفارة والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو العقيد الركن البحري رضا خسروي مقدم.

ويتفقد العميد شادماني خلال هذه الزیارة أحدث التقنيات القتالية في معرض المنتدى الفني العسكري الدولي الروسي المعروف بـ"أرمي-2024" في حديقة باتريوت بضواحي موسكو، كما سيلتقي كبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين الروس، إلى جانب وفود عسكرية رفيعة المستوى من دول أخرى على هامش هذه الزيارة.

وقامت الصناعات الدفاعية والعسكرية لجمهورية إيران الإسلامية للسنة الثالثة على التوالي، أثناء مشاركتها بنشاط في هذا المعرض، بعرض أجزاء مختلفة من منتجاتها العسكرية والدفاعية، والتي رحبت بها الوفود العسكرية الأخرى.

ويبدأ المعرض أعماله غدا الإثنين ویشارك فيه نخبة من كبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين من بعض الدول.