إيران تقدم تقريرها الدوري إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

العالم – إيران

ويتكون الوفد الفني الإيراني، الذي يترأسه السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني"، من ممثلين عن هيئة رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وزارة التربية والتعليم العالي، مجلس الشورى الإسلامي ومقر حقوق الإنسان.

وحضر الوفد الإيراني الاجتماع الـ113 للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في المقر الأوروبي لهذه المنظمة في جنيف يومي 7 و8 آب/أغسطس، وقدم التقرير الدوري الرابع للجمهورية الإسلامية بشأن اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز العنصري.

وضمن إشارته إلى سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالمجموعات العرقية والأديان والأقليات الدينية والرعايا الأجانب، قدم المدير العام السياسي لوزارة الداخلية الإيرانية "عبدالله مرادي" تقريرا حول إجراءات وزارة الداخلية فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وخاصة مكافحة نشر الكراهية العنصرية والقضاء على التمييز وفقا لمؤشرات تنمية المناطق المحرومة والحدودية بالبلاد، وحق المواطنين في التنظيم المدني والأنشطة الاجتماعية التي تعزز حقوق الإنسان والعدالة.

والجدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 وبدأ نفاذها في 4 كانون الثاني/يناير 1969 وحتى تاريخ 21 نيسان/أبريل 2008 بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 173 دولة طرفا.

وبموجب الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، كما يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية أن تعلن بشكل دوري تقريرها الوطني عن أعمالها بما يتماشى مع أهداف ومهام الاتفاقية على فترات محددة.