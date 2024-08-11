مباحثات هاتفية بين باقري ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

العالم – إيران

وجدد باقري تعازيه باستشهاد إسماعيل هنية وهنأ بانتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس وقال: إن اختيار المجاهد الدؤوب يحيى السنوار، الذي يقود القتال ضد الصهاينة في الميدان، أمر يبعث على الفخر.

وأشار إلى المشاورات المكثفة التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جريمة الصهاينة الجديدة في العدوان على مدرسة التابعين في غزة، وقال: إن إيران تحاول جديا إدانة جريمة الصهاينة الجديدة في المحافل الإقليمية والدولية.

بدوره أشار خليل الحية إلى جريمة الكيان الصهيوني الجديدة باستشهاد النساء والأطفال الأبرياء في غزة، ودعا إلى الإدانة العالمية لهذا العمل الإرهابي في المحافل الدولية وأكد على استمرار المشاورات مع طهران في هذا الشأن.