الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات هاتفية بين باقري ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

مباحثات هاتفية بين باقري ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني، مباحثات هاتفية مع نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية.

العالمإيران

وجدد باقري تعازيه باستشهاد إسماعيل هنية وهنأ بانتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس وقال: إن اختيار المجاهد الدؤوب يحيى السنوار، الذي يقود القتال ضد الصهاينة في الميدان، أمر يبعث على الفخر.

وأشار إلى المشاورات المكثفة التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جريمة الصهاينة الجديدة في العدوان على مدرسة التابعين في غزة، وقال: إن إيران تحاول جديا إدانة جريمة الصهاينة الجديدة في المحافل الإقليمية والدولية.

بدوره أشار خليل الحية إلى جريمة الكيان الصهيوني الجديدة باستشهاد النساء والأطفال الأبرياء في غزة، ودعا إلى الإدانة العالمية لهذا العمل الإرهابي في المحافل الدولية وأكد على استمرار المشاورات مع طهران في هذا الشأن.

روابط ذات صلة

باقري: الكيان الصهيوني يهدف الى ابادة الفلسطينيين

باقري :كيان الاحتلال يهدد الامة الاسلامية وليس الفلسطينيين فقط

باقري: اغتيال هنية خطأ استراتيجي وسيكون مكلفا للكيان الصهيوني

باقري: إستشهاد اسماعيل هنية، عمق العزلة السياسية للصهاينة