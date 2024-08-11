أكثر من 500 اعتداء على اللاجئين في ألمانيا

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أفادت بذلك صحيفة "Neue Osnabrücker Zeitung" نقلا عن رد الحكومة الاتحادية على طلب بهذا الخصوص من مجموعة حزب اليسار في البوندستاغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يجري بالتحديد، عن مخالفات قانونية وجرائم مثل التسبب في ضرر جسدي خطير، والتحريض على الكراهية العرقية والإكراه. ووفقا لمعلومات الصحيفة، أسفرت هذه الأعمال عن إصابة 46 شخصا، من بينهم 6 أطفال.

وبحسب الشرطة فإن 456 من هذه الهجمات نسبت إلى جماعات يمينية متطرفة. كما تم تسجيل 69 هجوما على أماكن إقامة اللاجئين. وفي مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، حيث سجل 1155 هجوما، يلاحظ انخفاض في عدد الاعتداءات.

وأشارت التقارير إلى أن معظم الجرائم تركزت في ولايتي سكسونيا وتورينغن، حيث ستجري الانتخابات الإقليمية في الأول من سبتمبر المقبل.