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مفتي عُمان يعلق على اختيار السنوار قائدا لـ"حماس"

مفتي عُمان يعلق على اختيار السنوار قائدا لـ
الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

علّق مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، على اختيار حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يحيى السنوار قائدا لها، ورئيسا لمكتبها السياسي، خلفا للشهيد إسماعيل هنية.

العالم - فلسطين

واقتبس الخليلي بيتا للشاعر الجاهلي المعروف "السموأل"، قال فيه "إذا سيد منا خلا.. قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول"، وذلك في إطار ثنائه على السنوار وهنية.

وأضاف الخليلي: "نهنئ حركة حماس بتوفيقها لانتخاب قائد جديد، ذلكم هو البطل المغوار يحيى السنوار، الذي حل محل القائد الراحل".

وتابع: "لعمري إنه لذو الكفاية وكفى، ونرجو ألا يختلف فيه اثنان، وأن يكتب الله تعالى له النجاح ليسير بالمقاومة في النهج الصحيح، وأن يتحقق على يديه الفتح المبين، والنصر العزيز، فنعم القائد ونعم الجند".

وتعد تهنئة الخليلي هي الأولى من شخص في منصب رسمي بدولة عربية.


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