فيديو خاص: هكذا انقلب السحر على "اسرائيل"!

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واضاف محمدي: لكن اصبح اليوم الامر بشكل معكوس، حيث اصبح الكيان الصهيوني مأزوما بشكل تام من نواحي مختلفة من جيش ومجتمع واقتصاد وادارة، وكل تحركاته تدل على ان هذا الكيان ضعيف ولا يستطيع الوقوف على قدميه الا بدعم حلفاءه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

واعتبر محمدي انه بعد عشرة ايام على اغتيال هنية، هناك ازمة قوية وتوترات جدية داخل الكيان الصهيوني، وليس هناك امكانية للحرب، فيما يعاني الكيان من انقطاع السبل به بحريا، كما ان حركة النقل الجوي تعاني من مشاكل وتعثر كبير.

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