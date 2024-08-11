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فيديو خاص: هكذا انقلب السحر على "اسرائيل"!

الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير الايراني في الشؤون الاستراتيجية هادي محمدي ان الناطق باسم الحرس الثوري اكد اليوم موضوع الرد الايراني وتطرق لموضوع حساس بان الكيان الصيوني ومن خلال ارتكابه عملا اجراميا داخل بلادنا بضرب ضيفنا اسماعيل هنية حاول ان يؤثر على حسابات والتفكير المجتمع الايراني تجاه الكيان الصهيوني وحسابات واستراتيجيات النظام الاسلامي.

العالم - خاص بالعالم

واضاف محمدي: لكن اصبح اليوم الامر بشكل معكوس، حيث اصبح الكيان الصهيوني مأزوما بشكل تام من نواحي مختلفة من جيش ومجتمع واقتصاد وادارة، وكل تحركاته تدل على ان هذا الكيان ضعيف ولا يستطيع الوقوف على قدميه الا بدعم حلفاءه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

واعتبر محمدي انه بعد عشرة ايام على اغتيال هنية، هناك ازمة قوية وتوترات جدية داخل الكيان الصهيوني، وليس هناك امكانية للحرب، فيما يعاني الكيان من انقطاع السبل به بحريا، كما ان حركة النقل الجوي تعاني من مشاكل وتعثر كبير.

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