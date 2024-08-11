موسكو تهدد برد صارم على القصف الأوكراني لأراضي روسيا

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وأضافت زاخاروفا: "ليس لدينا أدنى شك في أن الحساب سيطال حتما كافة مرتكبي هذه الجرائم وكل من يقف خلفها ويشرف على تنظيمها بما في ذلك رعاة نظام كييف الأجانب. ولن يطول انتظار الرد الصارم من جانب القوات المسلحة الروسية".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، هاجمت في صباح يوم الثلاثاء مناطق في مقاطعة كورسك.

وتم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك. وفي مقاطعة كورسك تم فرض حالة طوارئ من المستوى الفيدرالي.

وأفادت السلطات الروسية السبت بإجلاء نحو 76 ألف شخص من المناطق الحدودية في كورسك التي طالها أو يهددها الهجوم الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف عن إصابة 13 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ أوكراني بعد اعتراضه، على مبنى سكني في كورسك فجر اليوم الأحد.