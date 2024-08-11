تفاصيل اغتيالات جديدة لمسيرات الاحتلال في جنوب لبنان

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واضاف مراسلنا ان البلدة تبعد عن الحدود حوالي 40 كيلومترا.

واوضح ان طائرات الاحتلال المسيرة قامت بعدة عمليات اغتيال في بلدة الطيبة ما ادى الى ارتقاء شهيدين على طريق القدس، حيث استهدفت دراجة نارية كانت تسير في البلدة.

وأعلن حزب الله لبنان استهداف موقع إسرائيلي حدودي شمالي فلسطين المحتلة، ونقطة تموضع تابعة لجنود الاحتلال.

وفي بيانين منفصلين، أعلن حزب الله استهداف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف ‏مدفعية، وإصابته بشكل مباشر، كما استهدف نقطة تموضع لجنود الاحتلال ‏في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وأكد حزب الله أن هذه الاستهدافات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

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